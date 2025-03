Juventus, Motta: "Con la squadra il rapporto è ottimo". E sulla classifica...

TUTTOmercatoWEB.com

Alla vigilia della sfida col Verona, in programma lunedì alle 20:45, è intervenuto in conferenza stampa Thiago Motta che ha raccontato in che modo la squadra ha vissuto gli ultimi giorni dopo la sconfitta in Coppa Italia con l'Empoli e fatto chiarezza sul rapporto con i suoi giocatori, alla luce delle dichiarazioni rilasciate nel post partita.

"Il rapporto con la squadra è ottimo - ha dichiarato il tecnico bianconero - C'è onestà, sincerità e comunicazione. Nel mio ruolo prendo delle decisioni dove ci metto tantissimo tempo per non sbagliare con loro. Se avessi dei figli vorrei un allenatore onesto e sincero come sono io. Voglio bene ai ragazzi, però poi ci sono delle decisioni che devo prendere e per questo motivo il nostro rapporto è fantastico".

Poi, soffermandosi sull'esito della partita, ha aggiunto: "C'è una grandissima delusione da parte di tutti. Ero arrabbiato dopo questa partita perché voglio molto bene ai miei giocatori e perchè li conosco, abbiamo sbagliato una cosa che non si può sbagliare".

I bianconeri sono attualmente quarti in classifica, in zona Champions, con solo due punti di vantaggio sulla Lazio inseguitrice. Sull'argomento, il mister ha detto: "Siamo sempre scesi in campo per vincere, in questo momento ancora di più e in ogni partita scenderemo in campo per dare il nostro massimo. La nostra ambizione è di sommare 3 più 3 per arrivare al nostro obiettivo. Dobbiamo mettere tutta la nostra energia per fare una grande partita tecnica, fisica e di carattere per vincere".

