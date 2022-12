Juventus, nuovo cda alle porte: Arrivabene a rischio

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ultime ore prima di conoscere il nuovo consiglio d'amministrazione della Juventus. Il prossimo 26 dicembre infatti verranno svelati i nomi dei componenti del nuovo board bianconero, dopo le dimissioni in blocco del vecchio. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com i membri saranno sei invece di dieci, con Gianluca Ferrero prossimo presidente e Maurizio Scanavino direttore generale, in lizza anche per la carica di amministratore delegato. Chi rischia di rimanere fuori è Maurizio Arrivabene, amministratore delegato dimissionario ma ancora in carica per gli affari correnti. Il nuovo cda entrerà poi in carica il prossimo 18 gennaio, quando verrà convocata la nuova assemblea dei soci.