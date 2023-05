Juventus, Pogba shock: torna titolare dopo un anno e si infortuna di nuovo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Una prima da titolare stregata per Paul Pogba a cui gli infortuni non lasciano tregua. Il francese ha infatti lasciato il campo in lacrime al 23esimo del primo tempo della gara contro la Cremonese. Il bianconero dopo un cross si è fermato e accasciato per terra chiedendo subito il cambio. Ancora da definire l’entità dell'infortunio.