Juventus, squadra agli ordini di Allegri: il report dell'allenamento

© foto di www.imagephotoagency.it

Mancano poco più di due giorni al big match tra Lazio e Juventus in programma sabato 8 aprile alle 20.45 allo stadio Olimpico. La Juventus, dopo il match di Coppa Italia contro l'Inter, prosegue nella preparazione della gara e nella giornata odierna è scesa in campo alla Continassa per l'allenamento che si è focalizzato soprattutto su esercitazioni tecniche per costruzione della manovra sotto pressing e combinazioni d’attacco per la conclusione su cross.