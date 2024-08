Juventus, Thiago Motta su Chiesa: "Abbuiamo parlato internamente e..."

Thiago Motta fa chiarezza sul caso Chiesa. Alla viglia della prima giornata contro il Como, il tecnico della Juventus ha parlato dell'attaccante italiano, finito sul mercato e ancora a caccia di una nuova sistemazione. Queste le sue parole: "È cambiata la situazione di Chiesa? No, non è cambiata. Abbiamo parlato internamente ed è la dimostrazione di rispetto per tutti i miei giocatori. Trasparenza, chiarezza, questo è il modo che trasmetto ai miei giocatori. Rispetto. Non è cambiato niente".