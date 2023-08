Kamada | Morana: "Mai fatto la mezzala. Sono curioso di capire come..."

Maurizio Morana, agente di mercato ed esperto di calcio asiatico, ha parlato del trasferimento di Kamada alla Lazio ai microfoni di TMW Radio: "Kamada non è da scoprire, il primo anno in Europa è stato transitorio, poi ha fatto belle stagioni. E' in una fase di evoluzione della sua carriera, sarà interessante capire come lo utilizzerà Sarri. Ha una propensione offensiva, all'Eintracht ha fatto anche la seconda punta poi si è un po' trasformato quasi in centrocampista box to box pur non avendo quelle caratteristiche. Sono curioso di vedere come si collocherà nella Lazio, mi incuriosisce vedere se sarà in grado di sostituire Milinkovic, perché non ha praticamente mai fatto la mezzala".

Perché da svincolato ci ha messo tanto a trovare squadra?

"Voleva una squadra che giocasse la Champions, si era promesso al Milan e questo non è un segreto, poi evidentemente non rientrava nei piani della nuova dirigenza. E' rimasto un po' spiazzato, quindi il suo agente si è dovuto adoperare per trovare un'altra soluzione a mercato oramai inoltrato".

Kamada può fare il percorso di Luis Alberto?

"Luis Alberto è più centrocampista, sarà importante il lavoro che ci farà sopra Sarri. Se riuscirà a tirare fuori determinate cose la Lazio avrà fatto un grande colpo".