Karsdorp è tornato a Trigoria ma slitta il confronto con la Roma...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

C'era attesa massima in casa Roma per il confronto tra la dirigenza e Rick Karsdorp che proprio questa mattina è tornato a Trigoria dopo un mese di assenza. L'olandese è arrivato al centro sportivo intorno alle 10.00, un'ora prima dell'allenamento, ma non ha avuto colloqui né con i dirigenti né con Mourinho. Come riportato da il Corriere dello Sport con molta probabilità un colloquio ci sarà prima della partenza della squadra per il ritiro in Portogallo.