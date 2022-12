Karsdorp, la Roma fa muro: cessione solo a una condizione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Il rapporto tra Karsdorp e la Roma si è ormai sgretolato del tutto. Dopo le scintille con Mourinho, l'esterno olandese è stato messo ai margini del progetto giallorosso. E non è finita qui, perché è sempre la società a dettare legge. Come riporta Il Tempo, la cessione sembra inevitabile ma Thiago Pinto sta facendo muro e vuole lasciare partire il calciatore solo a titolo definitivo anche a costo di tenerlo a Trigoria fino al termine della stagione. Il prezzo del cartellino è di 10/12 milioni di euro e sa tanto di provocazione in una situazione come questa. Intanto l'agente spinge per il prestito gratuito che consentirebbe a Karsdorp di continuare a giocare. Sin qui qualche sondaggio è arrivato sia dall'Italia, Juventus e Inter, che dall'estero, Marsiglia e Lione.