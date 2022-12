Kimmich, lo sfogo dopo l'eliminazione. Poi lancia l'allarme: "Ho paura di..."

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

Joshua Kimmich, centrocampista del Bayern Monaco e della Germania, non riesce a darsi pace. Il 27enne ha parlato così in zona mista dopo l'eliminazione dal Mondiale: "Temo che sarà associata al mio nome. Sono entrato in Nazionale nel 2016, prima la Germania era arrivata sempre in semifinale, poi con me siamo stati eliminati due volte ai gironi nel Mondiale e agli ottavi dell'Europeo. Non è quello per cui voglio lottare - si legge su Kicker -. È il peggior giorno della mia carriera. È anche per incapacità, ho paura di cadere in un buco".

