Klopp verso la nazionale tedesca, il Liverpool punta a...

Nella remota eventualità che Jurgen Klopp accetti l'offerta della Federcalcio tedesca per allenare la Germania, il Liverpool si è già cautelato, opzionando l'attuale tecnico del Bayer Leverkusen, l'ex centrocampista dei Reds Xabi Alonso. Secondo la stampa inglese il tecnico spagnolo, campione d'Europa coi Reds, ha inserito nel suo contratto con il club di Bundesliga un'opzione che gli consente di rescindere in ogni momento l'accordo in caso di chiamata da Anfield. Sotto contratto coi Reds fino al 2026, Klopp resta la prima scelta dei dirigenti tedeschi, ma al momento appare altamente improbabile un suo ritorno in Germania, non solo per motivi strettamente economici. Lo stesso tecnico non appare disposto ad accettare la guida della sua nazionale, lasciando a stagione in corso il Liverpool che allena dal 2015, e con cui è reduce da una fallimentare stagione conclusasi fuori dalla zona Champions League