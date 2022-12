Klose inarrivabile, Muller manca l'aggancio: smentita la "profezia" di Ronaldo

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

"Thomas Muller diventerà presto il miglior marcatore del Mondiale". Si era espresso in questo modo Ronaldo Il Fenomeno, parlando della classifica relativa agli attaccanti più prolifici nella Coppa del Mondo. Con l'eliminazione della Germania dai Mondiali di Qatar, consumata nella serata di ieri al termine della sfida contro il Costa Rica, tutto cambia. Il bomber tedesco, infatti, non avrà modo, perlomeno nell'attuale competizione, di superare Ronaldo e soprattutto il primo in classifica, Miroslav Klose. L'ex Lazio svetta a quota 16 reti, seguito dalle 15 del brasiliano e, per l'appunto, dalle 14 di Muller. Classe '89, lo scorso settembre ha compiuto 33 anni: appare quantomeno complicato che a 37 anni possa partecipare al Mondiale e, in quell'occasione, agganciare il connazionale. Il "Panzer" continua a godersi il primato e a confermarsi inarrivabile. Anche per gli attaccanti più "spietati".

