Klose: "Per questo ho detto addio al calcio. Alla Lazio..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

"Ho detto basta giocare a calcio perché non lo riconoscevo più". Miroslav Klose ha motivato così la sua scelta di appendere gli scarpini al chiodo ai microfoni di Football Talk. Colpa dei calendari folli, e non solo, che comportano sforzi insostenibili e mettono a repentaglio la stagione dei giocatori stessi. L'ex campione ha poi aggiunto: "Oggi i giovani pensano ad altro. Da bambino pensavo solo ad allenarmi e a diventare qualcuno in questo sport che ho sempre amato. Alla Lazio e in Nazionale, dopo ogni allenamento, mi mettevo in una vasca piena di ghiaccio per evitare infortuni, ma i giovani della squadra si rifiutavano sistematicamente. Quando mi hanno visto raccogliere i sacchi di palloni per riporli a fine allenamento mi hanno detto 'Ma chi te lo dice?'. A loro interessa di più se le loro scarpe si abbinano ai calzini. Per questo ho detto basta. Il calcio che conoscevo non esiste più".

"I giovani giocatori di oggi pensano prima alle auto, ai contratti con gli sponsor e alle scarpe nuove. È solo dopo tutte queste cose che viene il calcio. Per loro la cosa più importante è la loro immagine. Invece per me contava solo il calcio nella sua forma più pura”.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE