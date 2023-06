Koulibaly: "Al-Hilal? Scelta fatta per aiutare tutta la mia famiglia"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Koulibaly è un nuovo giocatore dell'Al-Hilal. L'ex calciatore del Napoli lascia il Chelsea per iniziare una nuova avventura in Arabia Saudita. Così il difensore ha commentato la sua scelta ai microfoni de il Corriere dello Sport: "Non avevo garanzie di giocare sempre: sono sempre stato serio e professionale, ma non mi piace stare in panchina a non fare niente. Preferisco un posto dove mi vogliono, dove sono al centro di un progetto e posso essere di esempio ai giovani. Con questa scelta potrò aiutare tutta la mia famiglia a vivere bene: dai miei genitori ai miei cugini, e soprattutto sostenere le attività sociali della mia associazione 'Capitane du Coeur' in Senegal".