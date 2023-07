Kozak: "Lazio scuola enorme, ma all'inizio un disastro. Una volta sbagliarono nome..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Libor Kozac ricorda il suo passato alla Lazio. Intervistato da Footcast, l'attaccante serbo tra gli eroi del 26 maggio 2013 ha detto: "All'inizio pensavo di tornare a casa. Ma non mi sono arreso, dopo sei mesi le cose hanno cominciato a cambiare. Ero più fiducioso e ho iniziato a trovarmi con i compagni. Per i primi sei mesi sono stato un disastro. Mi potevi mettere la palla a porta vuota e non segnavo. Una volta il mio nome è stato scritto in modo errato sulla maglia. C'era scritto Kozac. La Lazio per me è stata una scuola enorme".