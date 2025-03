Kozak spiega: "Tiferò Lazio. Il Viktoria Plzen è esperto in difesa e..."

TUTTOmercatoWEB.com

Manca sempre meno alla gara d'andata degli ottavi di finale di Europa League tra Viktoria Plzen e Lazio. Ai microfoni di Radiosei l'ex attaccante biancoceleste Libor Kozak si è espresso sulla sfida, soffermandosi sulle qualità della squadra di Koubek e per chi farà il tifo. Queste le sue parole: “Il Plzen è esperto in difesa, giocheranno a cinque, il loro portiere è bravo. Kalvach è un centrocampista box to box che è molto esperto. In attacco ci sono Durosinmi e Vydra, con quest’ultimo ho giocato in Inghilterra, due giocatori molto interessanti, il primo è molto rapido e veloce, quando è in giornata è molto bravo. Da lunedì qui fa caldo, è quasi estate, settimana scorsa c’erano zero gradi. Alle 21 sicuramente le temperature scenderanno. Il Viktoria è la squadra che rappresenta il paese, l’unica rimasta della Repubblica Ceca, che essendo una nazione piccola farà tutta il tifo per loro. Oggi andrò a trovare la squadra, domani tiferò Lazio, è nel mio cuore. Ritorno? Mi sto organizzando per esserci, ma sto giocando e andare due giorni fuori non è facile. Vediamo, forse faccio una sorpresa".