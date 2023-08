L’addio di Milinkovic-Savic e l’egida del calciomercato arabo: chi sono gli altri giocatori

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Milinkovic-Savic fa ormai parte del passato della Lazio. Il Sergente, passato all'Al-Hilal, ha lasciato un vuoto importante nella rosa biancoceleste. A parlare per lui sono gli otto anni nella Capitale: arrivato come un giovane promettente, andato via come uno dei centrocampisti più forti dell'intero campionato.

Ora, però, per il tifo laziale non c'è tempo per i rimpianti: la nuova stagione è alle porte e urge mettere in piedi una rosa da Champions League. Una, seppur magra, consolazione è che anche le altre big faticano sul mercato. D'altronde le sirene saudite chiamano e i top player fanno fatica a resistere. Chi ha già fatto il percorso Europa-Medio Oriente e chi potrebbero essere i prossimi a fare altrettanto?

Il calciomercato in Arabia Saudita: l’Al-Hilal è scatenato

La società più titolata del Paese, che vanta in bacheca diciotto campionati sauditi, non ha certo intenzione di fermarsi al Sergente. Dopo aver acquistato Koulibaly e Ruben Neves, l’ultimo arrivato in ordine di tempo è Malcom, attaccante brasiliano in passato vicino alla Roma. A un passo ci sarebbe anche Marco Verratti: il centrocampista della Nazionale sembra orientato a lasciare il Psg e a sposare un contratto da 50 milioni annui a salire. Cifre irrinunciabili, non distanti da quelle di Milinkovic: nessun club europeo può competere. E così il club di Riad cercherà di dare l’assalto alla vetta del campionato, dopo aver smarrito un’egemonia durata tre anni in favore dell’Al-Ittihad.

Proprio la società di Gedda, però, non è stata certo a guardare. Gli arrivi di Benzema e Kanté parlano chiaro: i campioni in carica vogliono difendere il primato con le unghie. Occhio anche all’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, che per rinforzare la squadra ha preso Brozovic e Alex Telles e sembra vicina a Sadio Mané. Una corsa al titolo che sembra più che mai agguerrita: a suon di milioni, la Saudi Pro League si prospetta sempre più interessante.

Alessandro Canovi: “L’unica risposta è l’organizzazione”

Incalzato da Fulvio Collovati, Alessandro Canovi ha una soluzione per fronteggiare l’egemonia saudita: l’organizzazione del nostro calcio. Il procuratore sportivo, del resto, è uno che di mercato se ne intende. Figlio di Dario, considerato il primo procuratore nella storia del calcio italiano, Alessandro gestisce tra gli altri un allenatore emergente come Thiago Motta e con la sua famiglia ha assistito campioni del calibro di Lorieri, Sensini, Nela, Falcao, Cerezo, Nesta, Di Biagio e Conti.

L’Arabia Saudita, spiega Canovi, è stata protagonista di “un cambio di rotta incredibile prendendo giocatori nel pieno della loro carriera, come lo stesso Milinkovic-Savic, oltre a quelli a fine carriera, come Benzema. La verità è che con il potere economico non possiamo competere”. Stadi di proprietà e seconde squadre per tutti i club sono l’unica risposta plausibile al piano decennale degli sceicchi: “Hanno disposto un finanziamento globale da 20 miliardi di euro, 2 miliardi all’anno. È un progetto serio, al quale possiamo rispondere unicamente con l’organizzazione”.