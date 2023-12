L'Ah-Hilal ne fa sette all'Abha, Milinkovic show con una tripletta e tifosi della Lazio...

TUTTOmercatoWEB.com

Una vera e propria goleada quella di cui si è reso protagonista l'Ah-Hilal che si è imposto per ben 7-0 sull'Abha. Un dominio incontrastato quello della squadra di de Jesus che ha visto tra i protagonisti anche l'ex Lazio Milinkovic. Il Sergente è stato infatti il man of the match grazie alla tripletta messa a segno. Tanti i commenti dei tifosi biancocelesti che mai come in questo periodo sentono la mancanza del serbo, ancor di più quando l'ex 21 biancoceleste mette in mostra tutto il suo talento come nella gara di questa sera.