L'amarcord di Diamanti: "Ai giardinetti come Mancini, Signori e Veron..."

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Momento nostalgia per Alessandro Diamanti. L'ex fantasista del Bologna, dotato di un mancino sopra la media e attualmente al Western United in Australia, ha ripercorso la sua infanzia con il pallone nel segno dei grandi campioni che hanno accompagnato il suo percorso e quello di tanti altri ragazzi che sognavano di diventare calciatori. Tra i tanti miti citati anche qualche ex Lazio. Queste le sue parole pubblicate su Tik Tok: "Quando eravamo ai giardinetti facevamo la rovesciata di Gianluca Vialli, il tacco di Mancini, la punizione alla Baggio e tiravamo il rigore alla Beppe Signori, senza rincorsa che era difficile. Il calzettone sul polpaccio alla Veron non te lo mettevi? Da 30 metri non la provavi la punizione alla Koeman? Il colpo di reni alla Taffarel? Non lo alzavi il braccio per chiamare il fuorigioco alla Baresi? Non te lo alzavi il colletto alla Cantona? E il testa a testa alla Pasquale Bruno? E il ceffone ai tuoi genitori quando volevi i capelli alla Taribo West?".