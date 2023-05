L'analisi di Cucchi: "Le energie sono poche, ma la Lazio merita gli applausi"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Come accade ormai di consueto in occasione si ogni sfida della Lazio, Riccardo Cucchi ha analizzato il pareggio arrivato questa sera contro il Lecce. La storica voce di Tutto il calcio minuto per minuto ha scritto su Twitter: "Un pareggio conquistato con la volontà. Le energie sono poche. Per questo la #Lazio merita l'applauso del suo pubblico. Lecce avversario tonico e combattivo. Immobile ritrova gol e condizione atletica".

