L'aneddoto di Nesta: "C'era un compagno con il quale mi picchiavo sempre"

Aneddoti e curiosità nella lunga intervista di Alessandro Nesta rilasciata a Basement Cafè. L'ex capitano e leggenda della Lazio ha raccontato alcuni episodi interessanti specialmente del suo periodo rossonero. Eccone alcuni: "Il calcio è uno sport in cui la tensione è alta. Capita di litigare. Io ho avuto un compagno che per tre volte ci siamo alzati nello spogliatoio per picchiarci. È Clarence Seedorf che io amo. Era duro e muscoloso. Adesso siamo come fratelli ma in quei momenti non ci capivamo. Litigavamo per tutto, io dicevo A e lui B. Se il mister diceva di vestirci di bianco, lui diceva blu. Impazzivo per queste cose. Dopo le partite volano parole, soprattutto quando c’erano quelle partite in cui non la prendevi mai. Negli spogliatoi succede di tutto. I nervi con la pressione saltano. Adesso con Clarence sto benissimo. Una volta mi ha lasciato suo figlio tre giorni a casa mia a Miami per andare a Los Angeles".

Milan-Liverpool 3-3? "Li avevamo distrutti, ma all’intervallo stavamo litigando proprio perché sapevamo che non era finita. Eravamo in tensione, non stavamo festeggiando. Dopo aver preso il primo gol abbiamo avvertito che questi iniziavano a crederci. Gerrard li ha tenuti in piedi da solo, era ovunque. È stata una lezione per tutti. Tornammo in finale nel 2007 proprio per quella partita. Eravamo andati in depressione. Li abbiamo ribeccati giocando 100 volte peggio ma vincendo".

Situazione attuale del Milan? "Hanno iniziato a fare le cose fatte bene. Sono arrivate persone serie. Maldini è un ragazzo in gamba, è un campione sopra di tutti. Noi lo reputiamo superiore ed è uno che ha vissuto sempre il calcio con grande umiltà".