L'Arabia di Mancini parte male: spalti vuoti contro la Costa Rica

È iniziata nel peggiore dei modi l'avventura di Roberto Mancini come nuovo ct dell'Arabia Saudita. La selezione mediorientale affronterà oggi la Costa Rica al St James Park, impianto di proprietà del Newcastle, club detenuto dal fondo saudita PIF. Una location esclusiva per quello che somigliava più a un evento d'elite che a una partita di calcio. Ma la dirigenza araba non aveva messo in conto la scarsa partecipazione alla gara del pubblico inglese alla gara, che diserterà in massa il match di questa sera, mandando all'aria i piani della Federcalcio dei figli del deserto.