L’Eintracht Francoforte vince in amichevole: Pellegrini solo a gara in corso

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

AGGIORNAMENTO ORE 11:58 - Vittoria di misura per l'Eintracht Francoforte che in amichevole a Dubai batte il Lech Poznan. Decisivo un gol nel secondo tempo del giapponese Kamada, sicuramente uno degli uomini di maggiore talento a disposizione di Glasner. In campo per 80 minuti Luca Pellegrini, subentrato nel primo tempo all'infortunato Tuta. Buon test anche per il terzino italiano che mette benzina nelle gambe in attesa di conoscere il proprio futuro.

AGGIORNAMENTO ORE 10:20 - E' durata solo pochi minuti la partita in panchina di Luca Pellegrini. Al decimo del primo tempo, infatti, il terzino sinistro dell'Eintracht Francoforte è subentrato nell'amichevole contro i polacchi del Lech Poznan al posto di un acciaccato Tuta. L'ex Genoa e Cagliari dunque prenderà parte alla partita ma è ovvio che il pensiero principale è sul calciomercato. La Lazio continua a premere e spera di chiudere al più presto l'operazione che regalerebbe a Sarri un terzino mancino di ruolo.

L'interesse della Lazio verso Luca Pellegrini non è più un mistero. La situazione del calciatore a Francoforte non è di certo rosea, anzi. Un ulteriore segnale è l'esclusione dai titolari nel match amichevole dell'Eintracht contro il Lech Poznan. Un chiaro segnale che ormai il tecnico Oliver Glasner non lo considera più? D'altronde finora ha messo insieme appena 14 presenze tra campionato e coppe nella prima parte di stagione. Chissà se la Lazio non riesca a far leva anche su questi aspetti per portare il giocatore nella Capitale.