L'ex Inter "promuove" Retegui: "È pronto per la Serie A"

Tra gli attaccanti argentini in ascesa c’è anche Mateo Retegui, accostato anche alla Lazio nelle ultime settimane. Secondo Diego Milito, intervenuto ai microfoni di GOAL Italia, è pronto per approdare in Serie A. Ecco le sue parole: "Sì, credo che abbia tutte le doti per far bene in Serie A. E’ un grandissimo attaccante che in Argentina è cresciuto tanto e che nell’ultima stagione sta facendo molto bene. E’ un ragazzo che secondo me può fare molto bene”.

