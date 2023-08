L'ex Lazio Correa si presenta: “Marsiglia tra i più grandi club d'Europa. Ecco i miei obiettivi”

Fonte: Andrea Papaccio Napoletano - lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Terminata la deludente esperienza biennale all'Inter, l'ex Lazio Joaquin Correa è pronto a cominciare nel migliore dei modi l'avventura al Marsiglia. L'attaccante si è presentato pochi minuti fa alla piazza transalpina, rilasciando alcune dichiarazioni in conferenza stampa. Queste le sue parole: "Volevo davvero venire qui, ho parlato della squadra con connazionali come Ocampos e Balerdi. Sono molto motivato, non vedo l'ora di assaporare il fervore marsigliese. Vengo da una stagione che non è andata come previsto, arrivo qui per l'ambizione che c'è e cercherò di contribuire e aiutare il Marsiglia. In Argentina abbiamo poi tanti giocatori passati in Francia e l'OM lì è un club molto seguito, considerato tra i più grandi d'Europa. Come tifosi e passione, sono simili".