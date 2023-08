L'ex Lazio Pioli non teme la Roma: “Olimpico pieno? Non ci interessa”

Fonte: Andrea Papaccio Napoletano - lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Trasferta nella Capitale domani per il Milan dell'ex Lazio Stefano Pioli, che all'Olimpico dovrà vedersela con la Roma. In conferenza stampa, il tecnico rossonero ha dichiarato di non temere l'atmosfera dello stadio, che domani accoglierà per la prima volta il nuovo acquisto dei giallorossi Romelu Lukaku. Queste le parole del mister: "Lukaku complica la trasferta di domani? In termini di ambiente poco, perché a Roma sono due anni che fanno sold-out. Ma è bello giocare in stadi pieni con questa atmosfera, lavoriamo per queste partite: la cosa non ci spaventa, ma ci stimola".