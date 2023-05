L’Inter sorpassa la Lazio, Farris: “Occasione da non perdere. Possiamo..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

L’Inter ha battuto il Sassuolo conquistando tre punti importanti che gli consentono ora di posizionarsi terzo in classifica. Quinto successo consecutivo per Inzaghi che ha messo la freccia e superato la sua ex squadra, la Lazio attualmente quarta a una sola lunghezza di distanza. Al termine della gara, in merito si è espresso il suo vice. Le parole di Massimiliano Farris: “È stato un messaggio chiaro di Simone, era un'occasione da non perdere. Volevamo mettere un cuscinetto perché abbiamo ancora tante partite importanti, la semifinale di ritorno, la Coppa Italia, poi vedremo. Oggi i risultati ci hanno messo sul piatto la possibilità di andare fino in fondo e siamo stati molto bravi”.

