L'Italia Under 19 è campione d'Europa. E un ex Lazio festeggia!

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

L’Italia di Alberto Bollini, ex allenatore della Lazio Primavera, è campione d’Europa. La Nazionale Under 19, nella finale giocata questa sera a partire dalle ore 21.00 all’interno del National Stadium di Ta’ Qali, a Malta, ha conquistato la medaglia d’oro nel torneo continentale. Un grandissimo successo per Ndour e compagni, che grazie al gol di Kayode al minuto 19' - un grande colpo di testa su assist di Hasa - sono saliti sulla vetta più alta d’Europa. Nulla ha potuto il Portogallo di Joaquim Milheiro: 0-1 e trofeo riportato in Italia dopo ben vent’anni: l’ultima volta nel 2003.

