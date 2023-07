La discesa in campo dell’Arabia Saudita: i riflessi sul calcio italiano

TUTTOmercatoWEB.com

Non c’è dubbio che da gennaio di quest’anno, i venti sauditi hanno travolto il mondo del calcio. Anche se più che parlare di fenomeni naturali, giustamente è meglio sottolineare come i venti sono in realtà dei denari sonanti, di quelli che affascinano e che ammalierebbero qualsiasi professionista.

Come si può rifiutare un’offerta di una vagonata di milioni di euro per tre, massimo quattro anni? Anche Sergej Milinkovic-Savic ha accettato e non è l’unico campione su cui il mercato arabo ha messo gli occhi, come è stato messo in evidenza sul blog dove si analizzano spesso le ultime statistiche legate alle quote delle scommesse sul calcio di Betway.

Perché il mercato arabo investe così tanto sul calcio

In un’intervista a D’Amico, importante procuratore sportivo, si cerca di approfondire una tematica che ha sicuramente spiazzato un po’ tutti gli appassionati e gli addetti ai lavori. L’obiettivo dell’Arabia Saudita, nel voler investire siffatte somme per l’acquisto di calciatori o a fine carriera o comunque nel pieno delle loro potenzialità, sembra essere quello di stimolare il più possibile la propria candidatura verso i Mondiali del 2030.

Non è certo un mistero che l’Arabia voglia a tutti i costi organizzare la kermesse e sta facendo di tutto pur di mettersi in risalto. Il problema è che queste mosse, a suon di milioni risulta facile notare, stanno letteralmente sconquassando l’intero ecosistema sportivo, e chiaramente pure il calcio italiano e le big del nostro campionato.

Il primo è stato Cristiano Ronaldo

A gennaio il trasferimento di CR7 in Arabia Saudita non aveva fatto più di tanto clamore, anche per via del fatto che il fenomeno portoghese ormai gli anni migliori della carriera sembra esserseli lasciati alle spalle. Dopo l’attaccante che ha militato nel Real Madrid, Manchester United e Juventus, però, è stato un continuo rincorrersi di acquisti. E si tratta di pezzi pregiatissimi. Se il bomber francese, ex Real, Karim Benzema è anch’esso in una fase calante della carriera, anche se avrebbe ancora due anni almeno ad alti livelli nelle gambe, discorso diverso per Kanté, Brozovic e Koulibaly.

Il noto procuratore sportivo Andrea D’Amico ha voluto chiarire subito, nel corso dell’intervista, come il calcio italiano non sia minimamente ai livelli di un tempo. Anzi, purtroppo si sta consolidando in uno scenario sempre più negativo. Il mercato italiano è ormai diventato a tutti gli effetti un mercato secondario, dove si provvede più che altro a puntare sull’acquisto di calciatori giovani e di talento, per poi valorizzarli e fare cassa con cessioni multimilionarie, in grado anche di portare un po’ di fiato ai bilanci delle società.

D’Amico non si è tirato indietro anche in riferimento all’attuale sessione estiva di calciomercato, letteralmente dominata dagli arabi. Secondo il suo parere, non ci si deve preoccupare più di tanto per quello che sta succedendo e per la razzia di campioni in direzione Arabia Saudita. È un cambiamento, come un po’ tutti quelli che succedono nella vita, ma l’importante è essere in grado di gestirlo e di non farsi trascinare e basta.

È piuttosto facile intuire come il calcio italiano non abbia le possibilità economiche per poter duellare a suon di rialzi a certe cifre, anche a livello di ingaggio. Per D’Amico, la situazione in cui ci troviamo ricorda un po’ quello che è successo in Russia, ai tempi, e poi in Cina. Anche se, rispetto a queste ultime due nazioni, in Arabia Saudita ci sono forse anche meno freni a investire delle somme del genere, senza pensare di turbare gli equilibri sia sociali che politici. Insomma, potrebbe darsi che nuovo fenomeno legato al calcio internazionale possa durare anche per diverso tempo.