La Fifa minaccia il Brasile: a rischio tutte le competizioni internazionali

Il Brasile potrebbe essere escluso da tutte le competizioni internazionali e il monito arriva direttamente dalla Fifa. Il motivo? la decisione da parte della Corte di Giustizia di Rio de Janeiro di rimuovere Ednaldo Rodrigues dalla presidenza della CBF (per irregolarità durante la sua elezione nel 2022) con le conseguenti elezioni indette entro 30 giorni.

"Le federazioni nazionali che fanno parte della Fifa devono gestire i propri affari in modo indipendente e senza alcuna influenza da parte di terzi. Se la Cbf venisse sospesa dall'organo competente della Fifa, perderebbe tutti i suoi diritti di adesione con effetto immediato e fino a quando la sospensione non verrà revocata dalla Fifa stessa. Ciò significherebbe anche che la Cbf, le squadre rappresentative e tutti i suoi club non avrebbero più il diritto partecipare a qualsiasi competizione durante il periodo di sospensione", si legge nella lettera inviata da Fifa e Conmebol (la Uefa del Sudamerica) alla Cbf (la federcalcio brasiliana).