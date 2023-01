La Francia condanna l'Atalanta, vietata la visione delle gare: il motivo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L’Atalanta finisce nell’occhio del ciclone in Francia. Come riporta l’Equipe, i transalpini abbonati ai servizi di BeIN Sports non potranno più seguire le sfide della Dea per motivi legati allo sponsor ‘Plus 500’. La pubblicità in questione riguarda una piattaforma di trading ed è considerata dalla Direzione generale per concorrenza, consumatori e prevenzione frodi vietata dal codice dei consumi perché ritenuta rischiosa. L’emittente tv è stata diffidata e per questo motivo ha scelto di prendere una decisione drastica e non revocabile.

