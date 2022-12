La Germania riparte da 5 leggende per farsi trovare pronta ad Euro 2024

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Il secondo flop mondiale in quattro anni per la Germania ha portato i vertici del calcio tedesco a rivedere l'assetto dirigenziale che per forza di cose dovrà portare a dei cambiamenti in vista di Euro 2024, che sarà ospitato proprio dal paese nordeuropeo. Per questo il presidente della DFB Bernd Neuendorf ha nominato un gruppo consultivo composto da cinque leggende del calcio teutonico, nella fattispecie: Karl-Heinz Rummenigge, Rudi Völler, Oliver Kahn, Mathias Sammer e Oliver Mintzlaff. Confermato Hansi Flick nel ruolo di CT mentre Oliver Bierhoff si è dimesso dopo 18 anni trascorsi in federazione.