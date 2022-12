La Lamborghini di un protagonista del Mondiale distrutta: terribile incidente!

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Uno dei giocatori che più ha attirato l'attenzione al Mondiale in Qatar è Breel Embolo, calciatore svizzero e attaccante del Monaco. Il portale francese RMC Sport riporta una notizia che lo coinvolge: la sua Lamborghini è andata distrutta in un incidente stradale. L'auto ha subito un forte urto. Non si conosce ancora l'identità del conducente ma, come riportato dal sito francese, Embolo non era a bordo della macchina. L'incidente si è verificato a Monte Carlo nella notte tra il 17 e il 18 dicembre e ha visto coinvolte tre auto. Lo schianto sarebbe avvenuto tra due veicoli e la Nissan sarebbe finita su una Nissan parcheggiata nelle vicinanze. Embolo non era all'interno dell'auto ma ha ricevuto, comunque, un regalo di Natale tutt'altro che bello.

TORNA ALLA HOMEPAGE