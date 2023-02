'La Lazio nelle Scuole', torna l'appuntamento: ecco in quale istituto andranno i biancocelesti

ULTIME DA FORMELLO LAZIO "SARACINESCA" NEI PRIMI 45': IL DATO CHE NESSUNO VANTA IN EUROPA Anche in occasione della sfida contro la Sampdoria, la Lazio ha chiuso i primi 45' di gioco senza subire alcun gol: al duplice fischio dell'arbitro il risultato era ancora fermo sullo 0-0. Si tratta dell'ennesima conferma, di un vero trend nell'attuale... Anche in occasione della sfida contro la Sampdoria, la Lazio ha chiuso i primi 45' di gioco senza subire alcun gol: al duplice fischio dell'arbitro il risultato era ancora fermo sullo 0-0. Si tratta dell'ennesima conferma, di un vero trend nell'attuale... WEBTV LAZIO-SAMPDORIA, MARUSIC: "GIOCHIAMO MEGLIO DELL'ANNO SCORSO. NAPOLI? SIAMO MOTIVATI" Nel post partita di Lazio-Sampdoria, Adam Marusic ha parlato ai mcirofoni di Dazn: "Salvataggio nel primo tempo su Cuisance? Ho salvato il gol, ma poi Luis ha fatto ne ha fatto uno bellissimo e abbiamo vinto una partita molto importante per noi.... Nel post partita di Lazio-Sampdoria, Adam Marusic ha parlato ai mcirofoni di Dazn: "Salvataggio nel primo tempo su Cuisance? Ho salvato il gol, ma poi Luis ha fatto ne ha fatto uno bellissimo e abbiamo vinto una partita molto importante per noi.... VOCI DI MERCATO LAZIO, MOGGI SVELA: "CRAGNOTTI NON VOLLE CR7. IMMOBILE-MILAN? TUTTO VERO..." Il calciomercato è pieno di interessanti retroscena: di trattative nate e mai arrivate al dunque, saltate per motivi assurdi o mai iniziate perché scartate da principio. Quest'ultimo è il caso di Cristiano Ronaldo che, agli albori della sua carriera,... Il calciomercato è pieno di interessanti retroscena: di trattative nate e mai arrivate al dunque, saltate per motivi assurdi o mai iniziate perché scartate da principio. Quest'ultimo è il caso di Cristiano Ronaldo che, agli albori della sua carriera,...