La Lazio protagonista in Andalusia: tifoso sceglie Immobile e compagni e vince un torneo - VIDEO

La Lazio si aggiudica il primo trofeo di ESport in Andalusia. La squadra biancoceleste ha trionfato ai calci di rigore contro lo Sporting Gijon nel torneo di calcio virtuale organizzato in Spagna dal Real Balompédica Linense. Il club di terza serie ha creato questo torneo di FIFA 23 per Playstation, svoltosi tra il 27 e il 30 dicembre, come punto di ritrovo dei tifosi e per incrementare l'attività del bar annesso alla sede del club. Il torneo, come sottolinea Europasur, ha visto al via 32 partecipanti tra cui anche due componenti della squadra iberica (il capitano Pedro Lorenzo Fernández [Loren] e il giovane José Antonio Ojeda Delgado [Cipri]). Ad arrivare in finale sono stati due tifosi Adrián Mateo Sanchez e Javier Álvarez Saavadra. A spuntarla è stato il primo che aveva scelto Immobile compagni. Il successo è arrivato ai rigori per 3-2 con Luis Maximiano sugli scudi con tre penalty parati. Ecco il video