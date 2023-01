La Lazio ricorda il tris al Catania di 10 anni fa: "Siamo in semifinale" - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Nel giorno di Lazio - Empoli, ricorre un anniversario speciale. Sono trascorsi già dieci anni dalla vittoria contro il Catania nella gara valida per i quarti di Coppa Italia. Radu ed Hernandes (per due volte) regalarono il successo ai biancocelesti, che poterono dunque strappare il pass per la semifinale. Quella stessa competizione la Lazio riuscì a vincerla, in finale contro la Roma il 26 maggio 2013. Di seguito il video condiviso dal club su Instagram:

