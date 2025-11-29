La Lazio rimane a 18: la sconfitta non cambia la classifica

29.11.2025 22:55 di  Elena Bravetti  Twitter:    vedi letture
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
La Lazio esce sconfitta dalla partita contro il Milan. Ai rossoneri basta il gol di Leao per conquistare tre punti e raggiungere la vetta della classifica di Serie A, a quota 28. 

Sarebbe potuto arrivare in extremis il gol dell'1-1, che avrebbe consentito alla squadra di Sarri di avvicinarsi alla Juventus - a 23 punti dopo la vittoria contro il Cagliari. Tuttavia, nonostante la revisione, l'arbitro non ha concesso il calcio di rigore che, se concretizzato, avrebbe portato il pareggio, evitando la sconfitta a San Siro.

Col successo dell'Udinese contro il Parma di quesrto pomeriggio, i bianconeri arrivano anche loro a 18 punti, condividendo di fatto l'ottavo posto con la Lazio. Il Sassuolo, che ha perso contro il Como nell'anticipo della tredicesima giornata, rimane a -1. 

