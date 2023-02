La Lazio ripercorre la trasferta in Romania. E punta l'Olanda: "Continuiamo il viaggio" - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio ha appena archiviato la trasferta in Romania, al termine della quale ha ottenuto il pass per la qualificazione al prossimo turno di Conference League, e già nel mirino c'è la prossima sfida, quella contro l'AZ Alkmaar. Sui social il club ha condiviso un video che ripercorre tutte le emozioni del giorno di Cluj - Lazio, poi la didascalia a fine post: "Next Stop Alkmaar". "Continuiamo il viaggio", le parole scelte per accompagnare le immagini.

TORNA ALLA HOMEPAGE