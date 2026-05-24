La Lazio saluta Hysaj: "Ti auguriamo il meglio per il futuro" - FOTO

24.05.2026 22:15 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
La Lazio saluta Hysaj: "Ti auguriamo il meglio per il futuro" - FOTO
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Non solo Pedro: anche Hysaj lascia la Lazio. Come lo spagnolo, il terzino saluta la Capitale alla scadenza del suo contratto dopo cinque anni. Su Instagram la società biancoceleste ha annunciato il suo addio: "Ti auguriamo il meglio per il futuro, Elsi". Di seguito il post. 

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.