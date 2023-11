La Lazio si prepara per la sfida contro il Celtic tra infortuni e squalifiche

La Lazio si sta preparando intensamente per la prossima sfida contro il Celtic. La squadra ha tenuto due sessioni di allenamento in una giornata, la prima alle 11.30 e la seconda aperta ai media. Queste sessioni sono state progettate per mettere la squadra in condizioni ottimali per l’imminente incontro.

Nonostante queste difficoltà, la squadra sembra determinata a dare il massimo. Le prossime prove tattiche sono previste a breve, il che indica che la squadra sta lavorando duramente per affinare la sua strategia in vista della partita. Sarà interessante vedere come la Lazio si comporterà nella sfida contro il Celtic.