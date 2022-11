La Lazio torna a vincere il derby in trasferta dopo cinque anni: il dato

Anche in quel caso i biancocelesti furono costretti a giocare senza Immobile, mentre Orsato era l'arbitro anche quel giorno...

Fonte: Fabrizio Parascani

La Lazio,ieri, ha battuto la Roma per una rete a zero grazie al sigillo di Felipe Anderson sullo svarione di Ibanez. I ragazzi di Sarri hanno interrotto un tabù che durava da cinque anni. La Lazio non batteva la Roma in trasferta dal 30 aprile 2017, quando vinse 1-3 grazie alla doppietta di Keita e al gol di Basta. Per i giallorossi la rete della bandiera fu realizzata da De Rossi su calcio di rigore. I punti in comune con quella vittoria sono due. L' assenza di Immobile che in quella stracittadina venne ben sostituito da Keità e il direttore di gara che era Orsato. L'attaccante saltò la stracittadina per un attacco influenzale che lo costrinse a stare in panchina per tutto il match. Il fischietto di Schio, invece, fu protagonista del famoso rigore inesistente assegnato per il tuffo di Strootman. Senza Var a confermare il penalty fu l'arbitro di porta.