La Lazio vola in trasferta, seconda dietro al Napoli: i numeri

Fonte: Fabrizio Parascani

La Lazio dopo 36 giornate di campionato occupa il terzo posto in classifica, grazie alla vittoria di ieri sera sul campo dell'Udinese. I biancocelesti sono tornati a vincere in trasferta e hanno aggiornato il proprio ruolino, che è di tutto rispetto. I ragazzi di Sarri hanno conquistato 34 punti su 68 in trasferta grazie a 10 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. Segnando 26 gol e subendone solamente 12. Grazie a questi numeri, la Lazio è seconda in classifica dietro al Napoli che ne ha fatti 44. I biancocelesti lontano dall'Olimpico hanno la seconda miglior difesa sempre dietro ai partenopei che hanno subiti solo 11 reti. Ma non finisce qui, Immobile e compagni hanno conquistato 10 vittorie esterne che li collocano sempre in seconda posizione dietro al Napoli con 14. Come si evince la crescita della squadra di Sarri è esponenziale, ma per centrare la qualificazione alla prossima Champions manca ancora qualche punto e la gara contro la Cremonese è un crocevia fondamentale per blindare il posto e festeggiare davanti al proprio pubblico.

