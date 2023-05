La Lazio Women pareggia a Verona: il risultato del Napoli e la classifica

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio Women non va oltre il pareggio a Verona contro l'Hellas. La squadra di casa si porta in vantaggio al 12': Anghilieri mette per prima la firma sul tabellino. Al 26' il pareggio biancoceleste porta il nome di Visentin, che in questo modo arriva a quota 12 centri in campionato. Al 58' il 2-1 degli ospiti: Moraca spiazza il portiere dal dischetto. Tuttavia, al 74' giunge la rete di Pasini per il definitivo 2-2. Giornata importante in ottima promozione, potenzialmente decisiva, quella attuale poiché in contemporanea s'è giocata anche la sfida tra il Napoli capolista e il Cittadella terzo, conclusa 2-2 dopo il ribaltone delle partenopee da iniziale posizione di svantaggio. Un punto per tutte, dunque situazione che non cambia in classifica: Napoli 71, Lazio 70, Cittadella 67. E il prossimo turno vedrà impegnata la squadra di Grassadonia contro l'Arezzo.

