La Lega Calcio "minaccia" Dazn: non è esclusa la risoluzione del contratto

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Lega Calcio, spiega oggi la Repubblica, ha prospettato a DAZN la risoluzione del contratto per i diritti di trasmissione della Serie A e B. Una minaccia nata dopo i forti disservizi verificatisi nel corso di Inter-Napoli del 4 gennaio, con la Lega che ha inviato una dura lettera di contestazione ricordando alla piattaforma gli obblighi assunti alla firma del contratto: DAZN, infatti, deve garantire la perfetta visione delle partite o ogni turno e per tutti i 90 minuti più recupero e secondo la Lega i problemi del 4 gennaio uniti a quelli della prima giornata il 14 agosto 2022 potrebbero configurare un inadempimento contrattuale. Per ricucire con Lega e governo, DAZN ieri ha mandato a Roma Shay Segev, amministratore delegato del gruppo a livello mondiale ed il responsabile delle tecnologie Sandeep Tiku. La stessa piattaforma ha fatto sapere che il problema è legato al partner tecnologico Convivia, azienda californiana, e che per intervenire più tempestivamente creerà un centro di vigilanza in Italia. La Lega tuttavia, in merito alla questione, smentisce tale ricostruzione dei fatti dopo l'incontro di ieri a Roma alla presenza anche del governo.

"Abbiamo fatto un richiamo molto severo agli obblighi contrattuali, noi siamo parte danneggiata. Dazn è stata richiamata ai propri doveri, ci sono stati in un anno e mezzo tre problemi diversi per matrici differenti". È quanto ha detto l'ad della Lega Serie A, Luigi De Siervo, sui recenti disservizi di Dazn. Ieri si è tenuto l'incontro con i vertici aziendali e i ministri Abodi e Urso: "C'è stato un grave disservizio, ma ci è stato assicurato che il problema non si ripeterà più", ha spiegato De Siervo.

TORNA ALLA HOMEPAGE