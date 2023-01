La Lega Serie A celebra il gol dell'Empoli: la divertente risposta di Caicedo

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il gol dell'Empoli allo scadere fa ancora rabbia in casa Lazio. In attesa del prossimo turno di campionato, la Lega Serie A sul suo profilo Twitter ha rimembrato quanto accaduto domenica scorsa allo stadio Olimpico postando un video della marcatura di Marin con tanto di didascalia "Non c'è gioia più grande di un gol all'ultimo minuto". Fino a qui nulla di strano, d'altronde è sempre una gran soddisfazione segnare quando la partita sembra ormai finita. Il tweet però è stato visualizzato da Felipe Caicedo. L'ex attaccante della Lazio autore di numerose marcature last minute si è lasciato andare ad un commento con due emoji di faccine perplesse. D'altronde da autentico specialista per lui rappresenta la normalità.