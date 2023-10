La nuova Lazio di Sarri deve ancora prendere le misure

Dopo un inizio difficile i biancocelesti si stanno riprendendo





TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Rinunciando a Milinkovic, accasatosi quest’estate all'Al-Hilal, oggi la Lazio è più ricca di 33,3 milioni di euro e allo stesso tempo più povera in mezzo al campo. Il serbo con le sue giocate era infatti un valore aggiunto per la squadra, in grado di fare la differenza in più occasioni. Ma quando il Dio denaro chiama, qualsiasi club di Serie A risponde, anche la Lazio, che a centrocampo deve ancora ritrovarsi. Questa situazione emerge osservando l’inizio di stagione degli uomini di Sarri, che alternano prestazioni convincenti (Napoli e Atletico Madrid) ad altre deludenti (Lecce, Genoa e Juventus). Certo, rispetto a quel periodo le cose vanno decisamente migliorando – come dimostrano le belle vittorie su Celtic e Atalanta – tuttavia sono necessari altri risultati positivi per essere sicuri che la mancanza di continuità sia ormai un lontano ricordo.

Cosa ci dice la gara contro l’Atalanta

La nuova Lazio di Sarri nonostante un inizio di ottobre positivo appare ancora poco solida a livello difensivo e fa fatica ad attaccare gli spazi, compito che Milinkovic sapeva assolvere alla perfezione. Dovendo schierare una mediana totalmente rivoluzionata, composta dai neoarrivati Kamada e Guendouzi, che si alternano in mezzo, è difficile per i biancocelesti creare un filtro in grado di schermare la prima linea davanti a Provedel. Non basta aver dato a Luis Alberto maggiore libertà di spaziare sul fronte d’attacco per sopperire a tali mancanze, perché la squadra ancora oggi non sempre riesce a tenere bene le posizioni, e quando non ci riesce le spaziature vengono meno. Contro il Monza questa cosa non è passata inosservata a Sarri, che continua a predicare calma, ricordando che ci vorrà del tempo per i nuovi calciatori per riuscire a inserirsi. Purtroppo, però nel calcio il tempo è un lusso che nessuno può permettersi, perché si gioca ogni 3 giorni e ogni passo falso può risultare decisivo. Dunque, i biancocelesti dovranno fare presto a trovare la quadra, così da smentire le quote di Serie A che non li considerano tra i protagonisti principali del torneo nazionale. Per fortuna per loro qualcosa sta cambiando, come ci ricorda la gara contro l’Atalanta, quando Immobile e compagni sono riusciti a tenere bene il campo e a vincere quasi tutti i duelli, passando meritatamente in vantaggio al minuto 83 con Vecino.

I primi segnali positivi

Se la Lazio di questo inizio ottobre appare più convincente rispetto a quella del recente passato lo si deve soprattutto al cambio di mentalità. Ora i biancocelesti sembrano gestire con maggiore freddezza le difficili situazioni di campo. Contro il Celtic, per esempio, nonostante lo svantaggio iniziale sono riusciti a non perdere la testa, a pareggiare l’incontro e, infine, a portarlo a casa grazie a un bel gesto tecnico di Pedro. Un qualcosa di non scontato, se soltanto si guarda indietro a qualche settimana fa a Milan-Lazio. E questa non è l’unica buona notizia, perché anche la condizione fisica sta migliorando.

La condizione fisica sta crescendo

Se la Lazio di Champions sta convincendo e quella di Serie A sta pian piano risalendo la classifica, il merito è anche della condizione fisica che sta crescendo. Rispetto all’Inter che è partita fortissimo, per poi incontrare recentemente alcune difficoltà, specialmente contro Sassuolo e Bologna, i biancocelesti hanno fatto il percorso inverso. Dopo i tanti iniziali duri allenamenti tipici del “metodo Sarri”, ora le gambe sono più leggere e vanno a pieni giri, anche oltre il minuto 90, quando la Lazio riesce a fare la differenza. Contro Celtic e Atalanta è stato proprio così, grazie anche a un ottimo Vecino che sta incidendo più di quanto ci si potesse immaginare. Lontano parente rispetto a quello che (non) si vedeva all’Inter, ora l’uruguaiano deve prendersi sulle spalle la squadra così da permetterle di svoltare definitivamente.