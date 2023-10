La Raggi asfalta Gualtieri: "Pensa solo alla Roma, tra stadio e selfie. La Lazio..."

Virginia Raggi è un fiume in piena. Dopo l'annuncio dell'accordo tra la Roma e la Riyadh Season per la sponsorizzazione, le polemiche sono vibranti. La città saudita, infatti, sfiderà la Capitale per l'Expo 2030 e in molti hanno visto la cosa come inopportuna. La Raggi l'ha definita una vergogna ed è intervenuta a Centro Suono Sport per spiegare come l'impegno del Comune per la candidatura sia una cosa troppo importnate e che la Roma rischia di fare del male alla città. L'ex Sindaca se l'è presa poi con Roberto Gualtieri. Il primo cittadino, in questo periodo, è bersagliato per la situazione della città e per il suo apparire in pubblico solo per eventi pubblici e per le foto con calciatori, attori e cantanti. La Raggi, poi, sottolinea lo squilibrio di Gualtieri che si occupa solo della Roma e mai della Lazio. Il sindaco non ha mai nascosto la sua fede giallorossa, ma questo secondo l'esponente del Movimento 5 Stelle non è una giustificazione. Ecco le sue parole: "Se lei gira in città e chiede ai romani se sono soddisfatti o no, la maggior parte risponderà di no. Non lo sto dicendo io. Calcio? In questo momento c’entra, dal momento in cui un sindaco, che deve fare il sindaco, passa il suo tempo a fare foto, a fare selfie, immortalarsi vicino ad attori, a cantanti, a calciatori di una squadra che lui sostiene, perché sappiamo che il sindaco è di fede giallorossa e va benissimo. Io sono andata sia alle partite della Lazio sia della Roma quando ero sindaco.

L'attacco della Raggi sul caso Lukaku

"Lukaku? Io credo che il sindaco che ha deciso di andare a farsi una foto con un giocatore appena acquistato dal suo club, abbia fatto una scelta. Ha deciso in qualche modo di accorciare questa distanza tra la politica e il calcio, che lei dice dovrebbero rimanere due cose distinte. Nel momento in cui questa distanza è stata accorciata, allora dico di accorciarla anche per altre cose, perché in questo momento c’è in ballo un progetto importante: il nuovo Stadio della Roma, su aree la cui proprietà è in contestazione ma Roma Capitale afferma che le aree sono pubbliche. Stiamo parlando quindi di un progetto privato su aree pubbliche. Secondo punto: parliamo di una sponsorizzazione che riguarda una squadra di calcio, e rimane nel diritto del club decidere da chi farsi sponsorizzare, ma il sindaco che ha scelto di accorciare queste distanze, non si rende conto che in questo momento di tensione ultima, perché stiamo all’ultimo chilometro della maratona, la sua squadra forse ha fatto una scelta poco opportuna nei tempi. Io non parlo del merito. La Roma, la Lazio o chicchessia hanno il diritto di scegliere da chi farsi sponsorizzare perché sono delle società private che hanno le loro regole. Ma scegliere oggi di pubblicizzare quella roba lì credo che sia assolutamente inopportuno nei tempi. Mi viene riferito dei tanti messaggi che arrivano dai tifosi, anche loro un po’ disorientati, dico che è un peccato perché i tifosi dovrebbero essere liberi di tifare la propria squadra e la propria città senza mescolare le due cose. C’è stato un errore sulla scelta dei tempi, per me è inopportuno ed è inopportuno che il sindaco non dica qualcosa visto che con la Roma ha tanti rapporti, non solo di fede ma anche politici e di progettualità”.