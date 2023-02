La Roma cade a Salisburgo, poker della Fiorentina al Braga

TUTTOmercatoWEB.com

Tornano le coppe europee e in campo nel pomeriggio sono scese le prime due italiane. Cade, in Europa League, la Roma di Mourinho in casa del Salisburgo. I giallorossi vengono beffati proprio nel finale da una rete di Capaldo all'88' minuto della ripresa. Bene invece la Fiorentina, in Conference League, che in Portogallo si impone per 0-4 sul Braga con una doppietta di Jovic e una doppietta di Cabral. Braga in dieci dal 55' del secondo tempo per l'espulsione di Tormena che salterà quindi anche la gara di ritorno a Firenze.