La Russa: "Juve? È solo la punta dell'iceberg. Non mi accanisco con loro"

"Non parliamo della Juventus. Stavolta bisogna che si capisca che è solo la punta dell'iceberg di un problema serio che tutti devono porsi e quindi per la prima volta non mi accanisco con la Juventus. Applauso degli juventini in sala per favore...". Così il presidente del Senato Ignazio La Russa in un breve passaggio del suo intervento durante la tre giorni della festa del Tricolore di Fratelli d'Italia in corso a Catania.

