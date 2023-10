La strategia di Sarri: alternanza tra Ciro e Taty per il successo della Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Nella Lazio, Maurizio Sarri sta implementando una strategia di rotazione che prevede l'alternanza tra Ciro Immobile e Valentín Castellanos come centravanti. Questa tattica si basa su considerazioni sia fisiche che mentali.

Castellanos è attualmente in migliore forma fisica ed è stato premiato con una maglia da titolare. D'altra parte, Immobile ha bisogno di ritrovare il suo ritmo e la sua fiducia, ed è importante che giochi per recuperare la condizione. Ciro è un giocatore che può andare in flessione se non avverte fiducia, ed è cruciale per lui sentirsi al centro della scena.

Sarri ha spiegato che non si può abbandonare un giocatore come Ciro Immobile, ed è convinto che abbia bisogno di giocare per riprendere la forma. La strategia di rotazione seguirà una scaletta prestabilita: Castellanos sarà titolare con la Fiorentina, Immobile con il Bologna, Castellanos in Champions contro il Feyenoord, e Immobile sarà in campo nel derby contro la Roma.

La sfida per Ciro sarà quella di crescere di condizione, ritrovare il gol e dimostrare il suo valore. La Lazio conta sui suoi gol per raggiungere gli obiettivi stagionali, e Immobile è un patrimonio da tutelare. Sarri è determinato a proteggerlo e a farlo ritornare al meglio della forma. Riporta così il Corriere dello Sport.