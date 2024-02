La Superlega attacca, la UEFA risponde. Ceferin però adesso ha la data di scadenza

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Se la Superlega attacca, con la richiesta di oltre 3 miliardi di euro che A22 starebbe per porre per via dei ritardi nella partenza della macchina organizzatrice che si è messa in testa di rivoluzionare il calcio mondiale, arriva la pronta risposta della UEFA per bocca del suo numero uno. Da Parigi, parla infatti il presidente della massima organizzazione in Europa per il pallone che rotola, Aleksander Ceferin.

Dice Ceferin, pizzicando per l'ennesima volta la Superlega: "I club sono liberi di entrare in nuove competizioni se vogliono, nessuno li vuole fermare né nessuno gli ha mai detto che non possono. Possono fare quello che vogliono, anche unirsi alla 'Zombie League' come viene chiamata dai tifosi inglesi o quella che io chiamo 'Pleonexia League'. Pleonexia è il desiderio di avere sempre di più, più soldi, più potere, più capitali, più prestigio, più di tutto quello che alimenta un senso di superiorità, avidità e orgoglio. Non ne hanno mai abbastanza".

La vera novità, il grande colpo di scena, arrivano però in seguito. Quando tutto faceva pensare alla riconferma di Ceferin nel ruolo, con il Congresso che aveva aperto e dato il là ad una deroga sul numero di mandati. A farsi indietro, invece, ci ha pensato lui stesso, annunciando che non si ricandiderà dopo il 2027.